Многокилометровые пробки и тысячи людей: Как астанчане добирались домой после шоу дронов в столице

Накануне, столица Казахстана отмечала свой день рождения. В честь праздника для жителей и гостей города было организовано шоу дронов, где собралось 100 тысяч человек, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадры из видео

Световое шоу прошло на территории ЭКСПО, сразу после праздничного концерта «Open Air». Посмотреть на летающие объекты собралось более 100 тысяч человек. После завершения мероприятия, возник дорожный коллапс: на главных дорогах образовались многокилометровые пробки, тысячи людей шли домой пешком. Кадрами поделились в социальных сетях. Комментаторы тоже не остались в стороне.