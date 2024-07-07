Многокилометровые пробки и тысячи людей: Как астанчане добирались домой после шоу дронов в столице

Накануне, столица Казахстана отмечала свой день рождения. В честь праздника для жителей и гостей города было организовано шоу дронов, где собралось 100 тысяч человек, передает ИА «NewTimes.kz».
Световое шоу прошло на территории ЭКСПО, сразу после праздничного концерта «Open Air». Посмотреть на летающие объекты собралось более 100 тысяч человек. После завершения мероприятия, возник дорожный коллапс: на главных дорогах образовались многокилометровые пробки, тысячи людей шли домой пешком. Кадрами поделились в социальных сетях. Комментаторы тоже не остались в стороне.
«Два часа простояли в пробке и уехали домой на правый», «Шоу было после шоу дронов», «Что вы нагнетаете? Спокойно все было. Тысячи людей шли себе спокойно, улыбались, смеялись. С ЭКСПО, можно сказать, спокойно плыли до дома в людской реке», - написали юзеры.
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