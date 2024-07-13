Казахстанка скрыла беременность 14-летней дочери и попала под суд

Казахстанка предстала перед судом за укрывательство беременности своей несовершеннолетней дочери, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

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Как стало известно из материалов следствия, в 2023 году мать узнала, что ее 14-летняя дочь беременна от 20-летнего парня. Вместо того, чтобы обратиться с заявлением в полицию, женщина купила для дочери аборальные таблетки. Когда выяснилось, что медикаменты не помогли избавиться от нежелательной беременности, мать привезла дочку в Астану, где обратилась в частную клинику с целью аборта. Сотрудник клиники отказался делать операцию по прерыванию беременности и сообщил об инциденте в полицию.

"В нарушение требований статей 70, 71 Кодекса Казахстана "О браке (супружестве) и семье" женщина совершила действия, направленные на сокрытие следов преступления и заранее не обещанное укрывательство преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица", - пояснили в суде.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей приговором суда женщина признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 УК "Укрывательство преступления". Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.