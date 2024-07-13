Резонансное видео с выселением: брат экс-акима Шымкента задержан

В полиции Астаны сообщили о проведении расследования после резонансного видео с выселением семьи, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: кадры из видео

По данным правоохранителей, по факту противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений в отношении бывшего супруга гражданина А. возбуждено административное производство.

Он помещен в комнату временного задержания. Материал направлен в суд. Вместе с тем, по факту применения физической силы начато досудебное расследование, - сообщили в полиции.

Касательно действий сотрудников полиции проводится служебная проверка.

Напомним, ранее казахстанка Дана Атешова сообщила, что 12 июля ее пытались выселить из дома бывший муж и его доверенные лица в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Выселение, по ее словам, происходило с применением насилия. Ранее Атешова неоднократно жаловалась на своего бывшего мужа, который, как она утверждает, является якобы братом бывшего акима Шымкента Мурата Айтенова.