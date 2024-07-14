Токаев высказался по поводу покушения на жизнь Трампа

Президент Казахстана высказался по поводу покушения на жизнь Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании, передаёт BaigeNews.kz .

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего Президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления, - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, Трамп получил ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Полиция расследует дело о покушении на убийство. Также известно, что погиб один из участников митинга, ещё двое были ранены. Предполагаемый стрелок убит.