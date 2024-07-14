Дональд Трамп сделал первое заявление после покушения на его жизнь на митинге

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что «почувствовал, как пуля пронзила кожу» во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на New York Post .

Фото: кадры из видео/x.com

Трамп опубликовал заявление на своей странице Truth Social на фоне противоречивой первоначальной информации, включая сообщения о том, что его могли ранить стеклом, а не пулей.

В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу. Было сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит, - сказал 78-летний кандидат в президенты от Республиканской партии.

Издание пишет, что кортеж Трампа уже покинул территорию больницы, куда доставили раненного.

Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их быструю реакцию на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания, - написал Трамп.

Самое главное, я хочу выразить соболезнования семье человека на митинге, который погиб, а также семье другого человека, который был тяжело ранен. Невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране, - продолжил он.

Трамп также написал, что «на данный момент ничего неизвестно о стрелке, который сейчас мертв.

Экс-президент упал на сцене после того, как раздался выстрел. Сотрудники Секретной службы бросились к сцене.

Трамп с окровавленным лицом демонстративно взмахнул кулаком и прокричал своим сторонникам: «Сражайтесь! Сражайтесь! Сражайтесь!», - сообщает издание.