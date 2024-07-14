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14.07.2024, 10:31

Главный тренер сборной Казахстана по футболу дал большое интервью

Новости Казахстана 0 0

Главный тренер сборной Казахстана по футболу дал большое интервью, передает BaigeNews.kz со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Фото: © AFP 2024 / INA FASSBENDER
Фото: © AFP 2024 / INA FASSBENDER

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о предстоящей работе в качестве тренера команды и интересе к нападающему «Актобе» Максиму Самородову со стороны российских клубов.

- Съездил в Петербург, чтобы посмотреть на игру Алипа и пообщаться с ним, а оттуда перебрался в Казахстан, - говорит Черчесов. - Ведущие местные клубы начали выступление в еврокубках. Видел вживую выступления кандидатов в сборную, поговорил с ребятами. Плюс провел несколько оперативных совещаний с президентом Федерации футбола Адилетом Барменкуловым и другими ее представителями. Активно и с удовольствием вживаюсь в новую интересную действительность.

- И как вам реалии футбольного Казахстана?

- Это прежде всего самобытная страна с богатой историей и вековыми традициями. С большим интересом знакомлюсь и с ней в целом, и с ее футболом. Работы впереди много, но труда никогда не боялся. И я, и мои помощники сделаем все для того, чтобы по максимуму передать наши знания и опыт. Магомед Адиев и его штаб достойно поработали в Казахстане в прошлом отборочном цикле, нашим коллегам надо отдать должное.

Ну а для достижения дальнейшего прогресса на всех уровнях нужно содействие местных специалистов, а также поддержка журналистов и болельщиков. Национальная команда – верхушка айсберга, и понятно, что она больше всех на виду. Но хочется поделиться с Казахстаном всем тем багажом знаний, что приобретены нами за карьеру, в том числе и по части поднятия интереса к футболу со стороны детей и подростков. В общем, работы непочатый край.

- С Алипом общались в Петербурге. А стоит ли нам ждать других казахстанских футболистов в РПЛ? Например, форварда «Актобе» Самородова, которого сейчас упоминают в СМИ.

- Если брать именно Самородова, то к нему, насколько понимаю, действительно есть интерес со стороны российских клубов. Где-то читал, что один из московских клубов якобы предлагал за Максима 1,5 миллиона евро. В моем понимании этот интересный нападающий находится в более высокой ценовой категории, но тут дело не мое, а его клуба. Мне же важно, чтобы кандидаты в сборную получали как можно больше практики и были максимально мотивированы.

- Как дела у Алипа в «Зените»? У него ведь там большая конкуренция.

- Не поспоришь. Но это как раз тот случай, когда она только стимулирует человека. Нуралы – парень со спортивным, боевым характером, который преодолел в своей жизни такие трудности, о каких многие даже не имеют представления. Алип – лидер сборной, и я не мог с ним не пообщаться в числе первых. Побывал на тренировке с участием Нуралы, посмотрел на базе в Удельном парке контрольный матч, где он выходил на поле, – защитник находится в хорошем тонусе.

- Как вас вообще встретили в «Зените»?

- Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить клуб за то, что проявлено настоящее радушие по отношению к президенту Федерации футбола Казахстана Адилету Барменкулову и ко мне. Отдельное спасибо Александру Медведеву, Максиму Погорелову и Сергею Семаку. В общении с ними почерпнули немало полезного для себя.

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