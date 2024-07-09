Черчесов сделал откровенное признание о футболисте из Актау

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» высказался об игре защитника «Зенита» национальной команды страны, а также уроженца Актау Нуралы Алипа, передает Vesti.kz .

Фото: fc-zenit.ru

Алип перешел в «Зенит» из «Кайрата» в начале 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний контракт провел за петербургскую команду 37 матчей и забил 1 гол, заработав 5 желтых карточек.

Первый раз увидел Алипа в Турции, когда ему было 18 лет. Сразу обратил на него внимание. В этом году он провел много матчей, но без каких‑то просчетов не бывает. Я специально говорю «просчет», а не «ошибка». Алип забил гол в финале Кубка России. Надеюсь, что в этом сезоне он будет часто играть, хотя у «Зенита» большая конкуренция в стартовом составе, - отметил Черчесов.

Напомним, Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана 3 июня. Соглашение с ним рассчитано по схеме «2+2». Предыдущий наставник национальной команды Магомед Адиев сосредоточился на работе в грозненском «Ахмате», с которым подписал новый контракт.

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