Пламя на ферросплавном заводе в Караганде: появилось видео с пострадавшими

В социальных сетях распространилось видео с пострадавшими после выброса пламени на ферросплавном заводе в Караганде, передает Liter.kz .

Фото с сайта inbusiness.kz

На кадрах видно, как люди с серьезными ожогами и поврежденной одеждой находятся в машине скорой помощи. Их тело покрыто специальной пеной против ожогов.

Напомним, 20 июля на ферросплавном заводе в Караганде произошел внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали восемь работников.

Как уточнили в пресс-службе завода, инцидент произошел неожиданно, и все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

После происшествия все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Шестеро пострадавших находятся в реанимации, два человека – в отделении ожоговой медицины. Состояние пятерых пациентов оценивается как крайне тяжелое, двоих – как тяжелое, а одного – средней степени тяжести, - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Полиция Карагандинской области возбудила уголовное дело по факту инцидента. Ответственные лица будут привлечены к ответственности по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.