Упрощение визового режима для казахстанцев обсуждают в ЕС

По словам министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, Казахстан приветствует приход европейских компаний и деловых кругов в нашу страну.

"На этот раз мы сосредоточились на CRM, то есть развитии сотрудничества по критическим сырьевым материалам. Подчеркнута важность развития трансконтинентальных железнодорожных, воздушных и автомобильных транспортных коридоров. В свою очередь Европейский союз подтверждает заинтересованность в совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута. Также одним из важных направлений нашей работы является упрощение визового режима Евросоюза для граждан Казахстана. Договорились работать, чтобы в ближайшее время найти положительное решение этой важной проблемы", – сообщил он.

Министр также отметил, что политическая и торгово-экономическая, гуманитарная интеграция с Евросоюзом динамично и качественно расширяется. Так, взаимная торговля за пять месяцев текущего года достигла $20,2 млрд. Этот показатель составляет 37% от общего торгового оборота страны.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель отметил, что ЕС – первый торговый партнер Казахстана, на долю которого приходится треть всего казахстанского экспорта.

"Мы должны улучшить наш деловой климат, чтобы компании могли в полной мере воспользоваться новыми возможностями экономического сотрудничества. Важнейшие виды сырья – это то, на чем нам будет необходимо сфокусироваться больше в будущем. Сырье будет вести цивилизацию вперед. Диверсификация и устойчивость наших цепочек поставок должны быть взаимовыгодными, поэтому мы приветствуем вашу просьбу стать членом недавно запущенного форума партнерства по безопасности минеральных ресурсов", – продолжил он.

По словам Борреля, стороны также продвигаются по инициативе Team Europe (TEI).

"В рамках TEI идет взаимодействие по цифровой спутниковой связи стоимостью 20 млн евро. Для этого понадобится разработать политику, нормативную базу для безопасной спутниковой связи. Другая важная региональная инициатива – по водным ресурсам, энергетике, изменению климата. В ее рамках мы выделили 710 млн евро на текущие и планируемые проекты", – уточнил он.

Кроме того, по словам представителя Евросоюза, шенгенские консулы в прошлом году обработали рекордное количество визовых заявлений от казахстанцев – 160 тыс. Все это демонстрирует динамичное развитие взаимоотношений, уверен он.

"Главное послание сегодня заключается в том, что ЕС будет привержен сохранению этого импульса и дальнейшему укреплению наших отношений в этой позитивной постоянной динамике во благо наших народов", – резюмировал Боррель.

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