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13.08.2024, 07:46

Засуха будет усиливаться: как изменится климат в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

С каждым годом климатические изменения становятся все заметнее: жители северных регионов часто наблюдают оттепель посреди зимы, а на юге нередко сталкиваются с похолоданием. Чего ждать казахстанцам в будущем – в этом вопросе разбирался корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как заявили в Казгидромете, глобальное потепление продолжает бить рекорды. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было теплее, чем предыдущее. При этом прошедшие 20 лет были самыми теплыми. Также в глобальном масштабе 10 экстремально теплых лет приходятся на текущее столетие.

"Принимая во внимание географическое положение Казахстана и его обширную территорию, наблюдаемые изменения климатических условий в разных регионах республики могут оказать как негативное, так и позитивное воздействие на биофизические системы, экономическую деятельность и социальную сферу. Учет климатических условий и оценка их изменений необходимы для определения потенциальных последствий и принятия своевременных и адекватных мер адаптации. В конечном итоге они нужны для обеспечения устойчивого развития страны", - говорится в ответе организации на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Сегодня Казгидромет разрабатывает сценарии вероятного изменения климата в Казахстане. Синоптики пришли к выводу, что температура будет повышаться значительными темпами. Что касается осадков, то здесь изменения не будут столь выраженными.

"Если совместить оба этих фактора, то мы видим, что в Казахстане будут усиливаться засушливые явления. Больше всего эти процессы будут заметны в южной и западной частях страны. Осадки при этом все чаще будут в виде ливней, что в регионах с бедным покровом почвы приведет к усилению эрозионных процессов", - сообщили в Казгидромете.

В случае стабилизации радиационной нагрузки прогнозируемое изменение среднегодовой температуры воздуха будет постепенно нарастать, и к 2090 году повышение может составить от 2,7 до 4,7 градуса.

"Наибольшее повышение средней по Казахстану температуры ожидается в зимний и летний сезоны. В переходные сезоны ее рост будет несколько ниже. (...) C середины текущего столетия в летний период возможно уменьшение количества осадков", - проинформировали метеорологи.

Синоптики выделили основные черты ожидаемого изменения климата в Казахстане. Ожидается дальнейшее повсеместное повышение температуры во все сезоны: на 2-3 градуса к 2050 году и на 3-6 градусов к 2090 году. Годовые суммы осадков к 2050 году изменятся на 0-10 процентов, далее - немногим более чем на 10 процентов. Самое значительное повышение температуры и количества осадков ожидается в зимний период.

По мнению профессора кафедры метеорологии и гидрологии Казахского национального университета имени аль-Фараби доктора наук Владимира Чередниченко, кардинальное изменение климата в ближайшем будущем Казахстану не грозит.

"Максимальные изменения климата происходят на севере страны, а чем южнее – тем они выражены слабее. Что касается температурного режима и осадков, то можно быть уверенным, что в ближайшие десятилетия изменений ожидать не стоит. На севере число дней с температурой выше нуля за последние десятилетия заметно увеличилось, примерно на 10 дней, а где-то и больше. То есть там идет потепление. Изменения есть, но это потепление в основном проявляется зимой. И неизвестно, насколько это плохо. Изменения температуры летом очень небольшие, и они тоже в сторону повышения", - сказал ученый.

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