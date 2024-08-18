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17.08.2024, 21:01

«Отец 11 детей»: В полиции рассказали о погибших в ДТП патрульных и их семьях

Новости Казахстана 0 0

В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области рассказали о погибших в трагическом ДТП на трассе коллегах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива семьи Арыстанбаевых
Фото из архива семьи Арыстанбаевых

Старшим офицером в патрульной машине был капитан полиции Галым Арыстанбаев 1978 года рождения. Его хорошо знали не только в области, но и за ее пределами. В органах внутренних дел он работал с 2006 года, в последнее время занимал должность старшего инспектора батальона патрульной полиции (БПП) в департаменте полиции Жамбылской области.

Капитан Арыстанбаев известен как самый многодетный отец в органах. Он воспитывал 11 детей, из которых восемь – приемные. После того как у них с супругой Алией, педагогом по профессии, родилось трое сыновей, они захотели удочерить девочку. Однако она не захотела расставаться со своими друзьями, и семье пришлось усыновить не одного, а четверых воспитанников. Позже семья усыновила еще четверых детей.

Фото из семейного архива Галыма Арыстанбаева предоставлено пресс-службой департамента полиции Жамбылской области

В многонациональной семье росли азербайджанка, татарка, китаянка, узбечка, русский, уйгур, при этом все общались на казахском языке. Семья Арыстанбаевых стала победителем областного этапа конкурса «Мерейлі отбасы» и финалистом республиканского этапа. Кроме этого, капитан Арыстанбаев стал участником проекта «100 новых лиц Казахстана».

По службе погибший полицейский имел 14 поощрений.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Жамбылской области

Второй погибший сотрудник полиции – старший лейтенант Абылайхан Әбішкен 1992 года рождения. В органах служил с ноября 2012 года, в занимаемой должности инспектора службы БПП ДП Жамбылской области – с июня 2019 года.

Имел высшее образование – в 2015 году окончил Таразский государственный университет имени Дулати по специальности «юриспруденция». За период службы имел 19 поощрений.

Лейтенант Әбішкен был женат, имел двух маленьких детей.

В акимате Жамбылской области также выразили соболезнования родным полицейских. В акимате отметили, что они честно трудились в сфере внутренних дел, отдавая силы на поддержание закона и порядка. В то же время активно участвовали в общественной жизни. Они внесли значительный вклад в обеспечение стабильности государства и развитие страны.

В акимате также заявили, что окажут всю необходимую социальную помощь семьям полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, что трагическое ДТП произошло в ночь на 17 августа. Автомобиль Toyota Alphard врезался в патрульную машину. В результате аварии погибло шесть человек.

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