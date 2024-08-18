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18.08.2024, 16:01

Гражданин Японии, из-за которого экстренно посадили самолёт в Астане, находится в реанимации

Новости Казахстана 0 0

В столичном управлении здравоохранения Астаны рассказали о состоянии пассажира швейцарского самолёта, из-за которого борт решили экстренно посадить в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По словам медиков, 52-летний гражданин Японии был госпитализирован с острым инсультом. Мужчина в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

Службой скорой помощи мужчину 17 августа из аэропорта в городскую многопрофильную больницу №2 доставили мужчину с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт). Его госпитализировали в отделение реанимации. Текущее состояние – тяжёлое, - сообщили в управлении здравоохранения Астаны.

Медики уточнили, что лечение 52-летнему иностранцу оказывают в соответствии с пятым пунктом статьи 88 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Напомним, 17 августа в 16:00 по времени Астаны самолёт авиакомпании Swissair, летевший из Токио в Цюрих, экстренно приземлился в Астане. Такое решение было принято из-за подозрения на инсульт у одного из пассажиров. Однакого после успешной посадки во время разворота по ошибке экипажа самолёт съехал на грунт. Из-за аварийно-спасательных работ аэропорт Астаны временно закрывался для всех рейсов на два часа. В итоге задержка произошла по шести рейсам на вылет из Астаны и по 15 – на прилёт. В 18:30 этого же дня воздушная гавань возобновила свою работу.

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