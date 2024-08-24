Два груженных машинами автовоза столкнулись и загорелись на юге Казахстана

Два автовоза, груженных легковыми машинами, столкнулись на трассе в области Жетысу, из-за чего начался сильный пожар, передает Tengrinews.kz.
"Сегодня, 23 августа, около 18:15 на 278-м километре автодороги "Западная Европа - Западный Китай" в западном направлении произошло серьезное ДТП.
Грузовой автомобиль, перевозивший восемь легковых машин, столкнулся с другим грузовиком, который перевозил шесть легковых автомобилей", - говорится в пресс-релизе департамента полиции региона.
Сообщается, что из-за ДТП оба грузовика и находившиеся в них легковые машины загорелись.
Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика!
"Водитель первого автомобиля выжил, судьба второго водителя пока неизвестна", - пояснили в пресс-службе
Сотрудники МЧС сейчас тушат пожар, причины происшествия будут установлены.
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