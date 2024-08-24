Два груженных машинами автовоза столкнулись и загорелись на юге Казахстана

Два автовоза, груженных легковыми машинами, столкнулись на трассе в области Жетысу, из-за чего начался сильный пожар, передает Tengrinews.kz .

Кадр из видео

"Сегодня, 23 августа, около 18:15 на 278-м километре автодороги "Западная Европа - Западный Китай" в западном направлении произошло серьезное ДТП. Грузовой автомобиль, перевозивший восемь легковых машин, столкнулся с другим грузовиком, который перевозил шесть легковых автомобилей", - говорится в пресс-релизе департамента полиции региона.

Сообщается, что из-за ДТП оба грузовика и находившиеся в них легковые машины загорелись.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика!

"Водитель первого автомобиля выжил, судьба второго водителя пока неизвестна", - пояснили в пресс-службе

Сотрудники МЧС сейчас тушат пожар, причины происшествия будут установлены.