Скандал с изнасилованием: Жанкош Тураров проведет пресс-конференцию

Фото: instagram.com/zhankoshturarov

На своей странице в Instargam он заявил, что ждет всех на пресс-конференцию в понедельник, 25 августа.

Напомним, боксер за последнюю неделю стал печально известным. 21 августа появилась информация, подтвержденная полицией города Алматы, что спортсмена обвиняют в изнасиловании. Заведено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Тураров возмущенно опроверг информацию. При этом спортсмен, состоящий в браке и воспитывающий трех дочерей, использовал неоднозначную фразу «Если мне нужна была девушка для близости, не прибегнул бы к насилию». Супруга Жанкоша Турарова встала на сторону мужа, отметив «Все в порядке, не волнуйтесь. Что не говорят об известных людях».

28-летняя Анару Курманали, подавшая заявление об изнасиловании, собрала журналистов, где рассказала, что познакомилась с Тураровым в социальной сети, и их отношения длились шесть лет. В последний раз, по ее словам, Жанкош Тураров пришел к ней в квартиру, где и произошло нападение. Однако в полицию Анару обратилась только спустя неделю после инцидента. Сам спортсмен, как отметила девушка, предложил деньги – два миллиона тенге.

После интервью девушка Клара Иса, супруга боксера, сделала новое заявление. В сториз она сообщила, что у нее все хорошо и поблагодарила за поддержку.