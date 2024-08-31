В Минздраве обратились к родителям казахстанских школьников

В Министерстве здравоохранения Казахстана дали несколько действенных советов родителям школьников по укреплению здоровья детей и улучшению их успеваемости, передает Tengrinews.kz .

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В этом году около четырех миллионов детей в стране сядут за парты. В Минздраве отмечают, что задача родителей - помочь детям адаптироваться к новому распорядку и сосредоточиться на учебе.

Современные вызовы, такие как малоподвижный образ жизни и злоупотребление гаджетами, негативно влияют на здоровье детей, вызывая ухудшение зрения, проблемы с осанкой и концентрацией, а также нарушения сна. У многих школьников уже есть хронические заболевания, лишний вес и даже ожирение, - говорится в сообщении Минздрава.

Чтобы снизить негативное влияние и помочь ребенку в учебный год, в ведомстве дали несколько рекомендаций.

Правильный распорядок дня

Домашние задания следует выполнять не более 1,5–2 часов для младших классов и 3–4 часов для старших, делая перерывы каждые 40 минут. Достаточный сон также важен: 10–11 часов для детей 7–10 лет, 9–10 часов для детей 11–14 лет и 8–9 часов для подростков 15–17 лет.

Правильное питание

Исключите из рациона вредные продукты и следите за витаминами. Питание школьников должно быть регулярным, 4-разовым, а для первоклассников и спортсменов - 5-разовым. Следует ограничить потребление газированных напитков, фаст-фуда и снэков, которые увеличивают риск ожирения и других заболеваний.

Правильное рабочее место

Рабочее место школьника должно быть хорошо освещено естественным светом и дополнено искусственным освещением. Мебель должна соответствовать росту ребенка и регулироваться по высоте. Правильная посадка помогает избежать проблем с осанкой.

Правильная школьная форма

Школьная форма должна быть из натуральных тканей, удобной и безопасной для здоровья. Обувь нужно выбирать так, чтобы она не деформировала стопы и обеспечивала правильное кровоснабжение.

Правильный рюкзак

Школьный ранец или рюкзак должны равномерно распределять нагрузку и иметь светоотражающие элементы. Их вес не должен превышать 700 граммов для младших и 1000 граммов для старших классов.

Правильная гигиена

Поддержание личной гигиены и чистоты окружающего пространства необходимо для предотвращения заболеваний. Снабдите детей карманными антисептиками, ими можно обрабатывать не только руки, но и часто контактирующие предметы – смартфоны, ручки портфелей. Регулярное мытье рук и вакцинация, особенно от гриппа, помогут защитить ребенка в сезон простуд.

Ограничение гаджетов

Учитывая негативное влияние гаджетов на зрение и концентрацию внимания, рекомендуется сократить время использования смартфонов и других устройств. Санитарными правилами регламентируется непрерывная длительность компьютерных занятий. Так, в течение учебного часа (45 минут) время непосредственной работы с персональным компьютером, планшетом и ноутбуком составляет: в предшкольных, дошкольных группах (классах) и 1 классах – не более 15 минут; во 2-3 классах – не более 20 минут; в 4-8 классах – не более 25 минут; в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.