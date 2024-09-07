Норвежский тренер рассказал, чем его впечатлила сборная Казахстана по футболу

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен на пресс-конференции подвел итоги матча Лиги наций с Казахстаном, передает корреспондент NUR.KZ .

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Команды встретились в рамках первого тура группы 3 Лиги В. Матч на Центральном стадионе Алматы завершился нулевой ничьей.

Мы рассчитывали создать больше моментов. Однако сборная Казахстана действовала очень смело, качественно оборонялась и выходила в контратаки. Их решение играть в три центральных защитника было тактически грамотным, - сказал Сольбаккен.

Также главный тренер сборной Норвегии оценил действия Эрлинга Холанда. Форвард — один из самых дорогих футболистов мира и лучший бомбардир среди действующих игроков своей национальной команды.