Скандальное видео с якобы распивающими алкоголь акиматовцами прокомментировали в Жетісу

В Кербулакском районе области Жетісу проводят проверку после публикации видео якобы с заместителями акимата и депутатом маслихата, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление акимата.

Фото: Pixabay

Журналист Сандугаш Дуйсенова на своей странице Instagram опубликовала видео, которое произвело резонанс. По словам журналистки, на кадрах – два заместителя акима Кербулакского района области Жетісу и депутат маслихата.

Когда женщина начинает снимать видео, мужчины поспешно уходят. Далее она снимает одного из мужчин на видео в машине, который затем уезжает. После автор видео подробно сняла стол, за которым сидели мужчины. По ее словам, они пили водку, пиво и коньяк.

Также, судя по видео, журналист вызвала сотрудников полиции, которых просила освидетельствовать алкогольное опьянение мужчин.

В Кербулакском районном акимате прокомментировали видео и сообщили, что начата служебная проверка.