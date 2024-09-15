«Весь дом был в крови»: двойное убийство всколыхнуло село на юге Казахстана

Трагедия произошла в селе Керекетас в Туркестанская области. Убили жительницу Туркестанской области и ее несовершеннолетнюю дочь. По предварительным данным, убийство совершил учитель физкультуры, который долгое время преследовал семью. Сельчане потребовали родственников подозреваемого срочно покинуть аул, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео/ Instagram/ @gulmir_ktk

Две старшие дочери, похоронившие мать и сестру, требуют справедливости. Стали известны подробности трагедии.

Погибшая женщина выдала двух старших дочерей выдала замуж, а жила она с младшей, 15-летней дочерью.

Год назад девочка жаловалась матери на учителя физкультуры, который постоянно ее преследовал. Не зная, как поступить, она обратилась к матери. Мать поговорила с директором школы, после чего учителя физкультуры уволили. Однако мужчина продолжил преследовать семью. В итоге он убил обеих: и женщину, и ее дочь. Когда мать спала, он ударил ее кирпичом по голове.

По словам очевидцев, 15-летняя девочка была еще жива, когда они ее обнаружили, но скорая ехала 1,5 часа, полиция приехала еще позже.

Жители села пришли к дому у подозреваемого и потребовали, чтобы его семья покинула аул. Известно, что мужчина женат, ему 29 лет, у него трое детей, а его жена ожидает четвертого ребенка.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту убийства жительницы Туркестанской области и ее несовершеннолетней дочери. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в ИВС. В настоящее время ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.