Забили до смерти в Туркестанской области: дочери убитой женщины обратились к Токаеву

Видеообращение появилось в социальных сетях. Девушки просят главу государства и Генпрокуратуру проконтролировать это дело, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: кадр из видео

В частности они просят наказать убийцу по всей строгости закона, требуя пожизненное лишение свободы. Также дочери обращаются за помощью к генеральной прокуратуре и президенту страны.

Напомним, об ужасающей трагедии стало известно накануне: мать и ее 15-летнюю дочь убили в Туркестанской области. Позже, в социальных сетях появилась информация, что подозреваемый в чудовищном преступлении работал преподавателем и домогался до убитой девочки.