«Я доставляю проблемы»: подробности смерти школьниц в Алматы

Полиция Алматы расследует смерть двух школьниц, которые насмерть разбились во дворе одного из жилых домов Алмалинского района. Девочки погибли, упав с крыши многоэтажки. По словам очевидцев, в телефоне одной из погибших была обнаружена переписка с неизвестным человеком, где она писала, что считает себя обузой. Известно, что девочки учились в одной школе, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Almaty.tv .

Фото: ИА «NewTimes.kz»

Алматинка Галина Васильева живет на 9-ом этаже. Квартира женщины находится рядом с подъемной лестницей на крышу. Женщина рассказывает, ближе к 11 утра около подъезда собралась толпа людей.

Подойдя поближе, пенсионерка увидела тела двух подростков. По словам жителей, разбившиеся насмерть девочки учились в седьмом классе в школе № 25.

«Подошла, когда поближе, там лежали две девочки. Они прыгнули с крыши, уже было известно. Девочкам лет 13, семиклассницы. У одной рядом рюкзак лежал, вторая без обуви, в черных колготках. Одна специально разулась, поставила аккуратно обувь. Одна упала на машину, потом скатилась. А вторая сразу на асфальт», — рассказала очевидица Галина Васильева.

По словам жильцов, девочки оставили некоторые вещи у окна и забрались на крышу по лестнице. Соседи сообщили, что в рюкзаках нашли лезвие, таблетки и окровавленную салфетку.

Как заявили соседи, в телефонах девочек обнаружили странные переписки. Одна из девочек прощалась, считая себя обузой. Помимо этого, по словам жильцов, на крыше вместе с личными вещами были найдены стаканы, окурки от сигарет и нож. В полиции по факту завели уголовное дело.

«Мы просматривали переписку одной девочки. Она общалась с кем-то и говорила, что хотела сначала вены вскрыть. Но она написала, что «Я не могу вену найти». Она написала: «Я доставляю проблемы». Она написала, что чувствует, что только мешает и не хочет доставлять проблем», — отметила очевидица Наталья Наумова.

Как сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек, по данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются.

Соседи уверяют, что попасть на крышу не сложно, потому что работники КСК не всегда закрывают дверь.

Трагедия произошла утром 16 сентября в Алматы. Две девочки разбились насмерть, упав с крыши жилой многоэтажки.

Позже стало известно, что одна из них - дочь известного алматинского эколога и художницы.

В социальных сетях распространяется информация о том, что сегодня в Алматы одновременно суицид совершили несколько детей. В пресс-службе департамента полиции мегаполиса опровергли рассылку.