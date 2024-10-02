Лукашенко о Токаеве: Он был и будет самым настоящим другом

Казахстан является для Беларуси важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником. Об этом, как пишет БЕЛТА , глава государства Александр Лукашенко заявил 1 октября, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран во Дворце Независимости, передает forbes.kz

Фото: president.gov.by

Лукашенко считает, что сейчас практически нет таких сфер, где бы у Казахстана и Беларуси не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества, по словам президента, свидетельствуют ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации.

Лукашенко также высказал слова благодарности в адрес президента РК Касыма-Жомарта Токаева. Обращаясь к новому послу Казахстана в Беларуси Тимуру Жаксылыкову Лукашенко попросил передать Токаеву, что «он всегда был и будет нашим самым настоящим другом».