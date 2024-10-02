Лукашенко о Токаеве: Он был и будет самым настоящим другом

Казахстан является для Беларуси важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником. Об этом, как пишет БЕЛТА, глава государства Александр Лукашенко заявил 1 октября, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран во Дворце Независимости, передает forbes.kz
Лукашенко считает, что сейчас практически нет таких сфер, где бы у Казахстана и Беларуси не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества, по словам президента, свидетельствуют ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации.
Лукашенко также высказал слова благодарности в адрес президента РК Касыма-Жомарта Токаева. Обращаясь к новому послу Казахстана в Беларуси Тимуру Жаксылыкову Лукашенко попросил передать Токаеву, что «он всегда был и будет нашим самым настоящим другом».
«Дружеские отношения на уровне глав государств позволяют обсуждать любые вопросы без ограничений. Мы будем рады в этом году приветствовать президента Касым-Жомарта Токаева для продолжения диалога по широкому спектру тем двусторонней и международной повесток», — добавил президент Беларуси.
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