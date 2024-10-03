Штраф и выдворение из страны: лиц с двойным гражданством выявили в ВКО

Полицейские выявили 48 человек с двойным гражданством в Восточно-Казахстанской области, девять из них по решению суда выдворили за пределы страны, передает Tengrinews.kz.
По информации МВД Казахстана, управление миграционной службы регионального департамента полиции регулярно проводит проверки для выявления лиц, проживающих на территории области с двойным гражданством.
К примеру, 59-летний житель Усть-Каменогорска стал гражданином соседней страны в мае 2021 года, однако не сообщил об этом в установленный законодательством срок в правоохранительные органы.
"У иностранца изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, а также зарегистрирована утрата казахстанского гражданства. За нарушение закона мужчина уплатил штраф в размере 200 МРП (738 тысяч 400 тенге - прим.)", – пояснил начальник управления миграционной службы департамента полиции ВКО Ринат Шкибаев.
В ведомстве напомнили, что двойное гражданство в Казахстане не допускается, и призвали жителей региона быть законопослушными.
Ранее полицейские области Абай заявили об увеличении фактов двойного гражданства. В числе причин этого они назвали возможность экстренной эмиграции в случае наступления чрезвычайных ситуаций, получение материальных преимуществ, а именно пенсионный расчет, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вуз. Только с января по август сотрудники миграционной службы выявили 10 нарушителей миграционного законодательства.
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