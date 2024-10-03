Штраф и выдворение из страны: лиц с двойным гражданством выявили в ВКО

Полицейские выявили 48 человек с двойным гражданством в Восточно-Казахстанской области, девять из них по решению суда выдворили за пределы страны, передает Tengrinews.kz .

Фото: пресс-служба МВД

По информации МВД Казахстана, управление миграционной службы регионального департамента полиции регулярно проводит проверки для выявления лиц, проживающих на территории области с двойным гражданством.

К примеру, 59-летний житель Усть-Каменогорска стал гражданином соседней страны в мае 2021 года, однако не сообщил об этом в установленный законодательством срок в правоохранительные органы.

"У иностранца изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, а также зарегистрирована утрата казахстанского гражданства. За нарушение закона мужчина уплатил штраф в размере 200 МРП (738 тысяч 400 тенге - прим.)", – пояснил начальник управления миграционной службы департамента полиции ВКО Ринат Шкибаев.

В ведомстве напомнили, что двойное гражданство в Казахстане не допускается, и призвали жителей региона быть законопослушными.

Ранее полицейские области Абай заявили об увеличении фактов двойного гражданства. В числе причин этого они назвали возможность экстренной эмиграции в случае наступления чрезвычайных ситуаций, получение материальных преимуществ, а именно пенсионный расчет, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вуз. Только с января по август сотрудники миграционной службы выявили 10 нарушителей миграционного законодательства.