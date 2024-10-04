Неоднозначные выражения в школьных учебниках объяснили в издательстве

В Республиканском научно-практическом центре экспертизы содержания образования прокомментировали рассказ Д. Джумагельдиновой «Ссора с отцом», на который ранее пожаловалась мать второклассника, передает ИА «NewTimes.kz».
В частности, казахстанка была возмущена тем, что в тексте были следующие строчки:
«Проснулся от того, что кто-то меня раздевал. Я сделал вид, что сплю. Сестра целовала меня и говорила ласковые слова».
В издательстве сообщили, что данный рассказ изучается в разделе «Моя семья и друзья» по теме «Семейные традиции» и он предназначен для детей школьного возраста. Рассказ входит в книгу «Еркегали по прозвищу Кошмарик», написанную в 2007 году.
«Это современная повесть для детей. Она написана с целью наглядно показать, что такое хорошо и что такое плохо. Это книга о семейных ценностях, воспоминаниях детства, проблемах детей и мудрых родителях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что впервые эти рассказы были включены в издание учебника «Литературное чтение» в 2017 году. Учебник, показанный автором поста, — это второе издание 2022 года.
«Еркегали, герой рассказа, вспоминает свое дошкольное детство, пытается анализировать события. Также он узнает много нового и учится осмысливать то, что происходит вокруг него. Он обычный мальчик. Ему интересно все. Как любой ребенок, он любознателен, не по годам развит. Он, конечно, шалит, как и все его ровесники. Ему хочется все узнать самому. Любознательный Еркегали познает, что такое добро и зло, хорошее и плохое. А мудрые взрослые — мама, папа, сестра, бабушка, дедушка, которые поощряют его любознательность, говорят с ним честно и открыто, учат его задумываться над последствиями его проделок. Взрослые любят мальчика и хотят, чтобы он вырос добрым, воспитанным и отзывчивым. Рассказ «Ссора с отцом» содержит положительный воспитательный потенциал: это и уважение к родителям, и умение держать данное слово, не поддаваться на уговоры других. Мальчик нарушил обещание, данное отцу, не играть со спичками», — разъяснили в центре.
Далее поясняется, что ученики всегда осуждают поступок мальчика и его друзей, рассказывают о том, какие у них заботливые старшие братья и сестры, как они переживают за младших членов семьи. Ребята уважительно отзываются о родителях героя произведения. Такие жизненные произведения нужны современным детям и их родителям, считают авторы рассказа.
«Главное в любой семье — это поддержка друг друга и в горе, и в радости. Уметь прийти на помощь близкому человеку, поддержать в трудную минуту, протянуть руку помощи — эти ценности надо воспитывать в детях с ранних лет жизни. Именно так поступила старшая сестра. Счастливая семья лишь та, где каждый переживает друг за друга, где каждый готов прийти на помощь словом или делом, где дают возможность разобраться, что такое хорошо и что такое плохо. В учебнике для обсуждения даны пословицы: «Родителей чти — не собьешься с истинного пути», «Родительское слово мимо не молвится», «Не имя красит человека, а человек имя». Именно они заставляют задуматься о главной мысли рассказа», — дали обстоятельный ответ представители центра.
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