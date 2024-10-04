Неоднозначные выражения в школьных учебниках объяснили в издательстве

В частности, казахстанка была возмущена тем, что в тексте были следующие строчки:

«Проснулся от того, что кто-то меня раздевал. Я сделал вид, что сплю. Сестра целовала меня и говорила ласковые слова».

В издательстве сообщили, что данный рассказ изучается в разделе «Моя семья и друзья» по теме «Семейные традиции» и он предназначен для детей школьного возраста. Рассказ входит в книгу «Еркегали по прозвищу Кошмарик», написанную в 2007 году.

«Это современная повесть для детей. Она написана с целью наглядно показать, что такое хорошо и что такое плохо. Это книга о семейных ценностях, воспоминаниях детства, проблемах детей и мудрых родителях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые эти рассказы были включены в издание учебника «Литературное чтение» в 2017 году. Учебник, показанный автором поста, — это второе издание 2022 года.

«Еркегали, герой рассказа, вспоминает свое дошкольное детство, пытается анализировать события. Также он узнает много нового и учится осмысливать то, что происходит вокруг него. Он обычный мальчик. Ему интересно все. Как любой ребенок, он любознателен, не по годам развит. Он, конечно, шалит, как и все его ровесники. Ему хочется все узнать самому. Любознательный Еркегали познает, что такое добро и зло, хорошее и плохое. А мудрые взрослые — мама, папа, сестра, бабушка, дедушка, которые поощряют его любознательность, говорят с ним честно и открыто, учат его задумываться над последствиями его проделок. Взрослые любят мальчика и хотят, чтобы он вырос добрым, воспитанным и отзывчивым. Рассказ «Ссора с отцом» содержит положительный воспитательный потенциал: это и уважение к родителям, и умение держать данное слово, не поддаваться на уговоры других. Мальчик нарушил обещание, данное отцу, не играть со спичками», — разъяснили в центре.

Далее поясняется, что ученики всегда осуждают поступок мальчика и его друзей, рассказывают о том, какие у них заботливые старшие братья и сестры, как они переживают за младших членов семьи. Ребята уважительно отзываются о родителях героя произведения. Такие жизненные произведения нужны современным детям и их родителям, считают авторы рассказа.