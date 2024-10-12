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11.10.2024, 20:13

В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – эксперт

Новости Казахстана 0 413

Казахстан – богатая страна с бедным населением. И в 2025 году нас ждут новые экономические проблемы. Какие именно и можем ли мы их избежать в студии «Голос народа» рассказал директор Института экономической политики, член Национального курултая при Президенте РК Каирбек Арыстанбеков.

фото: all.net.ua
фото: all.net.ua

Как отмечает экономист, статус «все плохо» у казахстанской экономики достаточно давно.

Несколько лет назад он даже придумал специальный термин – «казахстанская болезнь», которая характеризовалась национализацией убыточных предприятий, их оздоровлением и новой передачей в частные руки. Сейчас эта практика прекращена, но последствия такого нерационального подхода к государственным деньгам мы ощущаем до сих пор.

При этом, как подчеркивает Каирбек Арыстанбеков, правительство не справляется с задачей по оздоровлению казахстанской экономики.

А в перспективе ситуация в стране может резко ухудшиться.

«По нашей оценке, в 2025 - 2026 годах надвигаются три кризиса для нашей экономики. По отдельности эти негативные явления не являются угрозой для страны, но опасность в том, что их пик приходится на одно время», - предупреждает директор Института экономической политики.

Первый кризис – бюджетный. Уже несколько лет подряд разрыв между доходами и расходами Казахстана растет, по самым оптимистичным расчетам правительства, в 2025 году дефицит казахстанского бюджета составит более 4 трлн тенге.

Второй кризис – это кризис торгового баланса. Казахстан продает товары и услуги за рубеж, а также – закупает их. В норме эти цифры должны быть примерно одинаковыми, еще лучше, если экспортируем мы на большие суммы, чем импортируем. Однако по итогам 2024 года, как отметил Арыстанбеков, мы закупили за рубежом на 9 млрд долларов больше, чем продали. То есть, идет большой отток капитала за рубеж.

«Третий кризис – на 2025 -2026 годы приходится пик погашения задолжности частных компаний. По нашей оценке, внешний долг частных казахстанских компаний 101 млрд долларов США. И пик погашения приходится именно на ближайшие 2 года. Это в первую очередь вывоз капитала из страны», - объясняет Каирбек Арыстанбеков.

В итоге, если три кризиса действительно сойдутся одновременно, в Казахстане просто не хватит денег на все «хотелки». В таком случае надо будет готовиться к резкой девальвации, истощению Нацфонда и снижению притока инвестиций в страну.

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