Почти 160 тысяч "ржавых" хризантем вернул Казахстан в Нидерланды

Казахстан отправил обратно в Нидерланды почти 160 тысяч черенков хризантем, зараженных опасной для растений болезнью, сообщает Zakon.kz .

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В пресс-службе Министерства сельского хозяйства пояснили, что карантинный объект "белая ржавчина хризантемы" обнаружили при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в Алматы.

159 400 цветов были привезены из Нидерландов. Отобранные инспектором образцы были направлены в Алматинскую зональную карантинную лабораторию. Результаты экспертизы подтвердили, что они являются опасным карантинным объектом, - сообщили в ведомстве.

В отношении собственника продукции составили административный протокол и наложили на него штраф.

С 21 октября Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов из Казахстана. По информации ведомства, эта продукция поступает в Россию с фитосанитарными сертификатами, выданными казахстанскими органами, которые в большинстве случаев касаются растений из стран, не поддерживающих РФ.