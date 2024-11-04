Разбил памятник воинам ВОВ в Зеренде: полицейские установили личность вандала

Полиция установила личность подозреваемого в акте вандализма в Акмолинской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МВД.

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Сообщается, что 26 октября стражи порядка зарегистрировали случай вандализма в Зерендиском районе: памятник воинам ВОВ был поврежден, с него были сорваны плитки и оставлены надписи. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, провела осмотр и инициировала досудебное расследование.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 38-летний местный житель, который дал признательные показания. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 294 УК РК, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МВД, в рамках принципа «Закон и Порядок» принимаются все необходимые меры для предупреждения и раскрытия подобных правонарушений.