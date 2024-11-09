Врачи рассказали о состоянии пострадавших после ЧП с вертолетом Актюбинской области

Двоих пострадавших в результате крушения вертолета в Актюбинской области экстренно доставили самолетом в Актобе. Оба находятся в реанимации, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz» .

Фото очевидцев

Двое членов экипажа, выживших после жесткой посадки вертолета в Актюбинской области, были доставлены самолетом в город Актобе. Оба находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии многопрофильной областной больницы.

Состояние пострадавших стабильно тяжелое. Пациенты в сознании, отвечают на вопросы, - сообщили в областном управлении здравоохранения.

В ведомстве также уточнили, что сообщение о крушении вертолета в селе Хлебодаровка Мартукского района поступило в Службу 103 в 11:36. Пострадавшим на месте оказали помощь бригады неотложной помощи Мартукской районной больницы.

Напомним, что 9 ноября в районе посёлка Сарыжар Актюбинской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны. Из трех членов экипажа двое выжили, один погиб на месте. По предварительной версии Министерства обороны, причиной аварии стала «техническая неисправность».