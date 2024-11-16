Легендарный шлягер Аллы Пугачёвой зазвучал по-новому благодаря казахской домбре

Фрагментом кавера трио поделилось в своем Instagram.

"Легендарный шлягер, который трогает сердца не один десяток лет. История о том, как бедный художник продал все, что имел, и на эти деньги купил миллион алых роз. Друзья, давайте все вместе отметим Аллу Пугачёву. Нам будет очень приятно, если она услышит нашу версию на домбре!" – написала под публикацией группа "Made In KZ".

Также трио поделилось интересными фактами о легендарном шлягере:

"А вы знали, что эта песня есть на польском, французском, японском, корейском и других языках? Наибольшую популярность в странах СНГ обрела версия Аллы Пугачёвой, так как песня была советская, и пели ее только на русском. Хотя уже в те времена были разные версии на разных языках, но смысл всегда оставался один".

Зазвучавшая по-новому композиция не оставила равнодушными не только казахстанцев, но и жителей из других уголков планеты:

"Звук домбры прекрасен".

"Супер кавер на любимую песню".

"Обожаю эту команду. Ждем вас в Турции".

"Какая талантливая группа! Удачи вам всем и процветания!"

"Привет из Польши, спасибо за эти теплые песни в вашем исполнении".

"Я из Кувейта, и мне нравится ваша группа, спасибо большое за прекрасные песни и музыку".

Полная версия кавера группы "Made In KZ" на "Миллион роз":