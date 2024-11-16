Активистку волонтёрского движения Перизат Кайрат, подозреваемую в хищении по двум эпизодам 1,7 млрд тенге, арестовали на два месяца, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу следственного суда Астаны.

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Волонтера Перизат Кайрат арестовали на два месяца в Астане, сообщает пресс-служба следственного городского суда.

Постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Астаны от 16 ноября 2024 года ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Кайрат П. – удовлетворено, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.