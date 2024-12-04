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04.12.2024, 14:23

Связали руки и увезли в наркологию - аким озвучил подробности инцидента с подчиненным

Новости Казахстана 0 1 436

Аким села Бесколь Канат Дарбаев уволился после скандального случая с задержанием. Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Глава региона во время брифинга в СЦК прокомментировал инцидент, связанный с акимом сельского округа, который отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. По словам акима СКО, Канат Дарбаев освобожден от занимаемой должности.

"Решение суда я не вправе обсуждать или же что-либо судить. Что касается государственных служащих - сегодня практика такова, что, когда выявляются такие случаи, как езда на авто в алкогольном опьянении, которая несет непосредственную угрозу для людей, практика государственной службы рекомендует местным исполнительным властям этого человека уволить. Поэтому этот человек сегодня уволен именно с должности акима. Ему объяснили ситуацию, он написал заявление по собственному желанию", - рассказал Гауез Нурмухамбетов на брифинге в Астане.

Он добавил, что бывший аким без работы не остался. Нурмухамбетов рекомендовал акиму района взять Дарбаева на работу в качестве специалиста.

"Он написал заявление по собственному желанию. И мы, используя его потенциал, я посоветовал, порекомендовал акиму района... Он (Дарбаев - прим.) сейчас работает в акимате специалистом по ЧС. Он также в Бесколе проживает и работает", - сказал глава региона.

Тем временем в Бескольском сельском округе прошли новые выборы акима. Большинством голосов на эту должность избрана женщина - кандидат от партии Amanat. В ближайшее время ее назначат на должность акима Бесколя.

Напомним, ночью 7 июля этого года в районном центре Бесколь полицейские остановили служебную машину, которой управлял аким Бескольского сельского округа Канат Дарбаев. Полицейские заподозрили, что чиновник пьян, поэтому доставили его в наркологию, но он отказался пройти освидетельствование.

Постановлением Кызылжарского районного суда СКО от 12 августа Каната Дарбаева признали виновным в отказе пройти освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Его привлекли к административному взысканию в виде ареста на 15 суток, с лишением права управления авто на восемь лет.

Сам чиновник заявил, что эта ситуация, по его мнению, - это месть за то, что он якобы не давал спилить лесопосадки влиятельным людям на купленном ими участке.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Apmaxa
Apmaxa
а нечего пьяным садиться за руль.
04.12.2024, 12:30
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