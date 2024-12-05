Трансгендера из Казахстана хотят призвать в армию

Скандально известного блогера-трансгендера Амилай Баймуратову вызвали в военкомат Медеуского района, передает ИА «NewTimes.kz».
24-летнюю блогера Амилай действительно могут забрать на службу в армию.
Информацию подтвердили в Департаменте по делам обороны Алматы.
«Подлежит ли он службе, будет решено на основании медицинского освидетельствования и предоставленных документов. Мы подчеркиваем, что департамент обороны Алматы придерживается принципов равенства и соблюдения Закона, обеспечивая единый подход для всех граждан», — сообщили в ведомстве.
В ДДО также отметили, что призыв на военную службу осуществляется в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Повестки направляются всем гражданам, подлежащим призыву, вне зависимости от их социального статуса, рода деятельности или других факторов.
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