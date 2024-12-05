Трансгендера из Казахстана хотят призвать в армию

24-летнюю блогера Амилай действительно могут забрать на службу в армию.

Информацию подтвердили в Департаменте по делам обороны Алматы.

«Подлежит ли он службе, будет решено на основании медицинского освидетельствования и предоставленных документов. Мы подчеркиваем, что департамент обороны Алматы придерживается принципов равенства и соблюдения Закона, обеспечивая единый подход для всех граждан», — сообщили в ведомстве.

В ДДО также отметили, что призыв на военную службу осуществляется в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Повестки направляются всем гражданам, подлежащим призыву, вне зависимости от их социального статуса, рода деятельности или других факторов.