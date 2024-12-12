Банки Казахстана стали принимать "старые" доллары с комиссией

Как гласит объявление в отделении банка Freedom, "с 26 ноября 2024 года вводится комиссия 2% на все кассовые операции с долларами США старого образца, выпущенными в 1996-2013 годах”.

"Если среди ваших купюр будут и старые, и новые, комиссия удержится только за банкноты старого образца. Данное решение принято на основании уведомления”, — говорится в отделении банка.

Там также отмечается, что решение такое принято на основании постановления Национального Банка РК от 4 ноября 2024 года.

