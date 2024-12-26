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26.12.2024, 10:34

Известный в Костанае стоматолог Салима Джутаева погибла в авиакатастрофе в Актау

Новости Казахстана 0 986

Мнистерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало имена погибших в авиакатастрофе близ Актау граждан республики. Среди погибших оказалась молодая врач-стоматолог Салима Джутаева, передает Tengrinews.kz.

Фото Instagram.com/dr.salima.stom
Фото Instagram.com/dr.salima.stom

25 декабря официально были озвучены имена всех шести граждан Казахстана, находившихся на борту Embraer ERJ-190. Среди них трое уроженцев Мангистауской области, жительница Астаны и ее сын и Салима Джутаева - уроженка Костанайской области.

Салиме было 29 лет, она работала врачом - стоматологом в Костанае. На странице молодой девушки в соцсети ее подписчики оставляют комментарии и высказываются о том, что до последнего верили и надеялись, что Салима жива и окажется в списке выживших пассажиров.

Эту публикацию Салима Джутаева разместила на своей странице в Instargam за три дня до трагедии и подписала на азербайджанском языке - "ты как солнце в дождливый день".

На странице Салимы Джутаевой указано, что она стоматолог и любит путешествовать. Также она отметила города, которые, по всей видимости, с ней связаны: Костанай и Грозный. На странице молодой девушки размещено много снимков, отражающих ее профессиональную деятельность.

Подписчики оставляют слова соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку (Азербайджан) в Грозный (Россия), разбился в трех километрах от Актау 29 декабря в 11:30 по местному времени. Пассажирский рейс не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана, сначала его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.

По данным МЧС, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа:

  • 42 гражданина Азербайджана;
    16 граждан России;
  • 6 граждан Казахстана;
  • 3 гражданина Кыргызстана;
  • две неустановленные женщины с невыясненным гражданством, одной около 32 лет, второй около 40 лет.

По последним данным, среди выживших 29 человек – это граждане Азербайджана, России и Кыргызстана.

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