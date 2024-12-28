Президент Азербайджана тепло поблагодарил Токаева и весь народ Казахстана

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Главы государств выразили соболезнования друг другу, а также близким погибших в авиакатастрофе, в которой находились граждане Азербайджана и Казахстана, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Президент Ильхам Алиев в первую очередь выразил личную благодарность Президенту Казахстана за проведение спасательных операций. Глава азербайджанского государства высоко оценил работу казахстанских спасателей, которые оперативно приняли необходимые меры и активно участвовали в спасении пострадавших пассажиров", - говорится в сообщении.

Также Президент Азербайджана выразил признательность медицинскому персоналу Казахстана за их заботу и профессиональную медицинскую помощь, подчеркнув, что большинство пострадавших уже вернулись на родину, хотя некоторые азербайджанские граждане еще проходят лечение в Казахстане.

Ильхам Алиев также отметил поддержку со стороны простых граждан Казахстана, которые проявили солидарность с Азербайджаном. Он назвал это еще одним подтверждением тесной связи между дружественными и братскими народами, что высоко ценится азербайджанским обществом.