“Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в авиакатастрофе кыргызстанец

Один из пассажиров разбившегося в Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, гражданин Кыргызстана, пообщался с журналистами в больнице, где сейчас находится, передает Tengrinews.kz .

Фото: кадр из видео

По данным телеканала 24.kz, мужчину зовут Эрлан Джунушалиев. У него компрессионный перелом и множественные ушибы.

Пострадавший рассказал, что после крушения самолета на место прибыли казахстанские спасатели. Тогда пассажиры еще не знали, где именно упал самолет.

Сильный удар был. Потерял сознание, поэтому не понял, когда прибыли спасатели, - рассказал кыргызстанец.

По его словам, самолет перевернулся, поэтому пассажиры оказались лежащими вверх ногами. Спасатели вытащили пострадавших, освободив от ремней безопасности.

После того, как нас вытащили, мы спросили: "Кто вы?". Нам ответили: "Казахи". Мы заплакали. Мы думали, что оказались в другой стране, - рассказал мужчина.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом AHY8243 по маршруту Баку (Азербайджан) – Грозный (Россия).

Самолет вылетел в 08:49 по времени Астаны из аэропорта Баку на 11 минут раньше запланированного времени. Позже экипаж подал сигнал "чрезвычайная ситуация" (squawk 7700). Пилоты запросили экстренную посадку в аэропорту Актау. Там готовились принять судно, но в 11:30 самолет рухнул в 3 километрах от воздушной гавани.

По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа:

42 гражданина Азербайджана;

16 граждан России;

6 граждан Казахстана;

3 гражданина Кыргызстана.

Среди выживших граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. Среди казахстанцев выживших нет.