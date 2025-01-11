Полицейского убили в Алматы. Видео конфликта появилось в сети

В сети появилось видео конфликта, в результате которого оперуполномоченный управления полиции Медеуского района получил смертельное ножевое ранение, передает Tengrinews.kz .

Фото: Pixabay

В сети появилось видео из заведения, где был смертельно ранен полицейский.

На кадрах видно, как один мужчина насильно выводит другого из заведения. Последний резко разворачивается и наносит удар за ударом полицейскому, который пытался увернуться от нападавшего.

Напомним, сотрудник полиции скончался в одной из больниц Алматы в результате ножевого ранения. По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, возбуждено уголовное дело. Параллельно проводится служебная проверка.