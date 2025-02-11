В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточности

В соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан, досрочное изъятие пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) без ограничения в виде минимального порога достаточности (МПД) возможно при соблюдении определенных условий. Для этого достаточно заключить договор пенсионного аннуитета со страховой организацией, после которого МПД обнуляется, выяснил корреспондент inbusiness.kz . Об этом заявили в пенсионном фонде, комментируя рост объявлений об оказании посреднических услуг по изъятию своих накоплений.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Пенсионный аннуитет позволяет гражданам получать пожизненные ежемесячные выплаты от страховой компании до достижения официального пенсионного возраста. Для заключения такого договора необходимо иметь определённую сумму накоплений: для мужчин достаточно иметь 9,1 млн тенге к 55 годам; женщинам – 11,9 млн тенге к 53 годам. Разница в суммах связана с тем, что женщины в среднем живут дольше, чем мужчины. Следовательно, страховая компания должна выплачивать пенсию им на протяжении более долгого периода, и для этого требуется больше средств.

Кроме того, начиная с 45 лет, можно приобрести отложенный пенсионный аннуитет. Для этого мужчине необходимо иметь не менее 8,3 млн тенге, а женщине — 10,4 млн тенге. Выплаты по такому аннуитету начнутся с 55 лет. По данным агентства по регулированию и развитию финансового рынка, в Казахстане действовало порядка 106 тысяч договоров пенсионного аннуитета на начало ноября 2024 года. Совокупная страховая премия по таким договорам составила 655,4 млн тенге.

Для вкладчиков ЕНПФ, занятых на вредных производствах, и которым помимо обязательных пенсионных взносов выплачивает обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), размер необходимой страховой премии для покупки пенсионного аннуитета существенно ниже. Напомним, что ОППВ в размере 5% от ежемесячного дохода выплачивается за счет собственных средств работодателя и является аналогом дополнительной соцгарантией "за вредность" условий труда.

После приобретения пенсионного аннуитета, у вкладчика в пенсионном фонде обнуляется минимальный порог достаточности. Соответственно он имеет полное право досрочно использовать все оставшиеся и поступающие в будущем пенсионные взносы на цели, разрешенные законом: решение жилищных вопросов, образование и лечение. Наиболее эффективным решением может быть передача их в доверительное управление, которое может приносить ему до 18% годовых.

С момента введения возможности досрочного использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение, казахстанцы активно воспользовались этой опцией. По состоянию на начало 2025 года было исполнено 2,5 млн заявлений на сумму 4,33 трлн тенге.

Досрочное изъятие пенсионных накоплений через механизм пенсионного аннуитета доступно гражданам, достигшим определённого возраста и имеющим достаточные накопления. Однако, как показывают данные, для многих казахстанцев накопить необходимую сумму является сложной задачей. Поэтому данная опция остаётся доступной преимущественно для граждан с высокими доходами. Количество стандартных (ОПВ) пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 января 2025 года составляло 11,14 млн на которых лежало 21,87 трлн тенге; другими словами, в среднем на счету находилось 1,96 млн тенге.

Пенсионный аннуитет — это финансовый инструмент, который позволяет человеку начать получать регулярные выплаты ещё до наступления официального пенсионного возраста. Это своего рода альтернатива стандартной пенсии, но с одной важной особенностью: выплаты осуществляет не государство, а частная страховая компания.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, гражданин должен заключить договор с одной из страховых компаний, которые занимаются аннуитетами. Для этого он переводит туда свои пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Взамен страховая компания обязуется выплачивать ему фиксированную сумму каждый месяц до конца жизни. Однако не каждый может оформить аннуитет — для этого нужно накопить определённую сумму на пенсионном счёте.

К плюсам пенсионного аннуитета можно отнести начало выплат пенсии раньше срока выхода, гарантированные пожизненные выплаты и независимость от государства. В отличие от государственной пенсии, которая в Казахстане назначается в 63 года для мужчин и 61 год для женщин, выплаты по аннуитету можно получать с 55 и 53 лет соответственно. Даже если накопленные средства закончатся, страховая компания обязана продолжать выплаты. Выплаты идут не из бюджета страны, а из средств страховой компании и гарантируются Фондом страховых выплат.

Однако важно понимать и обратную сторону медали. После заключения договора вернуть деньги обратно в ЕНПФ или передумать нельзя. Если человек умирает, не успев получить все деньги, часть средств может перейти его наследникам (в зависимости от периода гарантирования выплат), однако большая часть переходит страховой компании. Страховая компания может индексировать выплаты, но это не всегда компенсирует инфляцию.

По итогам I полугодия 2024 года объем вывода пенсионных накоплений из ЕНПФ в компании по страхованию жизни посредством продукта пенсионного аннуитета вырос в годовом выражении в 11 раз, сообщал ранее kursiv.kz. Совокупная доля трех крупнейших игроков по продукту пенсионного аннуитета – Nomad Life, Halyk Life и Freedom Finance Life – 84,5% из 142,5 млрд тенге.