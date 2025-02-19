Штрафы за искусственный интеллект планируют внедрить в Казахстане

В 2025 году ожидается внедрение правил регулирования искусственного интеллекта и штрафов за его незаконное применение. Меры предложены в рамках защиты личных данных казахстанцев, сообщает NUR.KZ.

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Искусственный интеллект (ИИ) активно набирает популярность не только среди предпринимателей и пользователей, но и злоумышленников.

Так, ИИ может помочь мошенникам украсть деньги у казахстанцев, а также использоваться для сбора личной информации (включая конфиденциальной) и иных целей, представляющих риски.

На сайте мажилиса Парламента РК были размещены проекты инициированных депутатами законов "Об искусственном интеллекте" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта".

В рамках планируемых изменений ожидается внедрение новых норм для обеспечения безопасности и регулирования сферы ИИ.

Например, будет запрещена автоматизированная обработка персональных данных (за исключением случаев, когда получено согласие или в случаях, предусмотренных законодательством РК), в результате которой у субъекта персональных данных:

возникают, изменяются или прекращаются права, законные интересы;

создается угроза причинения вреда жизни, здоровью и имуществу.

Соответственно, будут предусмотрены штрафы за нарушение новых норм – для этого планируется внести соответствующие правки в Административный кодекс (КоАП).

За что и кого могут оштрафовать

Согласно проекту изменений КоАП, ожидается появление новой статьи под номером 641-1 – "Нарушение законодательства Республики Казахстан об искусственном интеллекте".

Видами нарушения при этом будут являться:

не обеспечение собственниками или владельцами систем ИИ информирования пользователей о синтетических результатах деятельности генеративной системы ИИ, которые могут ввести их в заблуждение; не осуществление собственниками или владельцами систем ИИ управления рисками систем ИИ, повлекшими негативное воздействие на здоровье или благополучие людей, создание или распространения запрещенной информации, дискриминации или нарушения прав человека и иного вреда, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

И если подобное нарушение будет выявлено, то это может привести к штрафу для физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге в 2025 году), а на субъектов бизнеса – от 30 до 100 МРП (от 117 960 до 393 200 тенге).

Повторное нарушение в течение 12 месяцев после первого наказания увеличит штрафы до 30 МРП (117 960 тенге) для физлиц и от 50 до 200 МРП (от 196 600 до 786 400 тенге) для юридических лиц.

Другими словами, повсеместное внедрение ИИ требует разработки особых норм регулирования данной сферы, чтобы защитить интересы казахстанцев. Поэтому предлагаются новые законы и правки в действующие акты.

А нарушителей, незаконно собирающих данные граждан, могут оштрафовать. Однако пока что указанные законопроекты не были приняты – они находятся на стадии рассмотрения и обсуждения.