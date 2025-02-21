Названы популярные имена детей в Казахстане

Самыми популярными именами для девочек стали имена Айлин и Медина: их получили 5,6 тысячи и 5,5 тысячи новорожденных соответственно. Следом идут имена Асылым (5 тысяч человек), Айша (4,5 тысячи человек) и Томирис (3,4 тысячи человек). В общей сложности 135 из тысячи девочек, родившихся в 2024 году, были названы одним из этих имен, передает Liter.kz со ссылкой на Ranking.kz .

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Для мальчиков самым популярным стало имя Мухаммед: его получили 3,7 тысячи новорожденных. Созвучное имя Мухаммад заняло третье место (2,7 тысячи), а имя Алихан, удерживавшее первое место с 2014 по 2023 год, в 2024-м опустилось на четвертую позицию (также 2,7 тысячи). В топ-5 популярных имен также вошли Айсултан (2,9 тысячи) и Омар (2,5 тысячи). В отличие от девочек, лишь 76 из тысячи новорожденных мальчиков получили одно из этих имен.

За последнее десятилетие список популярных имен оставался относительно стабильным, особенно среди девочек.

Имя Айлин входило в топ-5 в 2017-м, а также с 2019 по 2023 год, но лишь в 2024-м стало самым популярным. Имя Медина, которое на протяжении четырех лет подряд удерживало лидерство, опустилось на второе место. Интересно, что популярность этого имени резко выросла после выхода в 2018 году ставшей хитом песни “Медина” исполнителя Jah Khalib. До этого, в 2015–2017 годах, это имя получали 1,5–2 тысяч девочек в год, а уже в 2018-м численность новорожденных Медин увеличилась более чем вдвое. С 2020 по 2023 год это имя удерживало первое место.

Самым популярным именем для девочек десять лет назад было имя Айзере, которое лидировало до 2018-го и входило в топ-10 до 2022 года. Однако уже в 2022-м его популярность резко снизилась (на 41% за год), а в 2023 и 2024 годах оно и вовсе выпало из топ-10.

Среди имен для мальчиков имя Мухаммед, попавшее на первое место в 2024-м, впервые оказалось в списке самых популярных лишь в 2023 году. В то же время схожее имя Мухаммад входит в топ-10 с 2021-го. Имя Алихан, которое девять лет подряд было самым распространенным именем для мальчиков, уступило лидерство, а имя Айсултан стабильно держится в пятерке с 2015 года. Имя Омар входит в топ-5 уже три года подряд.

Стоит отметить, что при выборе имен для девочек тренды оказывают заметно большее влияние, чем при выборе имен для мальчиков. Яркий пример — рост популярности имени Медина после выхода одноименного хита.