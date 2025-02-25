Как отдохнут казахстанцы на 8 Марта 2025 года

В марте 2025 года казахстанцы отдохнут 14 дней, с учетом праздников и выходных, - передает Almaty.tv .

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На этот месяц приходятся сразу два праздника - Международный женский день 8 марта и Наурыз.

Согласно ст. 3 Закона «О праздниках в РК» Международный женский день - 8 марта и Наурыз мейрамы являются государственными праздниками. Согласно ст. 5 - дни, в которые отмечаются государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями и являются нерабочими.

На Международный женский день при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня, - 8, 9 и 10 марта.

Стоит отметить, что при шестидневной рабочей неделе - 8, 9 марта выходные, а 10 марта рабочий день.

Наурыз в этом году будут праздновать с 21 по 23 марта, но, так как 22 марта выпадает на субботу а 23 на воскресенье, то, в результате, добавляются выходные в понедельник и вторник, казахстанцы на Наурыз отдохнут сразу пять дней - 21, 22, 23, 24 и 25 марта.

Что касается шестидневной рабочей недели, то вторник 25 марта - рабочий день, а 21, 22, 23 и 24 марта – выходные.