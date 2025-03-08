Какое наказание может грозить нападавшему в аэропорту Алматы?

Юристы объяснили, какие обвинения могут быть предъявлены 67-летнему мужчине, захватившему сотрудницу аэропорта Алматы. В полиции подтвердили, что ранее он уже привлекался к ответственности и отбывал наказание. Сейчас следствие определяет квалификацию его действий, и если вина будет доказана, ему может грозить серьезный срок лишения свободы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадры из видео

Эксперты в области права рассматривают возможные меры наказания для мужчины, который 7 марта захватил заложницу в аэропорту Алматы. По словам юриста Данияра Байгабатова, пока вина подозреваемого не доказана, в отношении него действует презумпция невиновности. Однако следствие уже изучает все обстоятельства произошедшего.

В департаменте полиции Алматы подтвердили, что в ноябре 2024 года этот же мужчина уже был привлечен к ответственности за нападение на женщину в автобусе. Тогда инцидент попал на видео, а злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Позднее ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Таким образом, на момент нападения в аэропорту он все еще отбывал предыдущее наказание.

По словам Байгабатова, если выяснится, что мужчина нарушил пробационные условия, суд может заменить ограничение свободы на лишение. Он отметил, что такие наказания включают различные ограничения, например, запрет на посещение увеселительных заведений, ограничение выезда за пределы города или страны и обязанность уведомлять правоохранительные органы при смене места жительства. Если эти условия нарушены, органы пробационного контроля могут ходатайствовать о более строгом наказании.

Что касается нападения в аэропорту, его квалификация пока не определена. Юрист отметил, что преступление может подпадать под статью о захвате заложника, поскольку нападавший незаконно удерживал человека с угрозой жизни. Также возможна квалификация по статье, связанной с угрозой общественной безопасности, например, акт терроризма.

Известно, что в момент захвата сотрудницы аэропорта мужчина выкрикивал угрозы, заявляя, что "все взорвет". Полиция уже возбудила уголовное дело, но конкретная статья пока не озвучена. Ведутся следственные действия, включая допросы и очные ставки.

Байгабатов подчеркнул, что расследование требует времени. В ближайшие дни следователи должны определить статус мужчины: пока он проходит как свидетель, имеющий право на защиту, но вскоре ему может быть предъявлено официальное обвинение.

Согласно статье 261 Уголовного кодекса РК ("Захват заложника"), в зависимости от обстоятельств преступления, наказание может составлять от 3 до 15 лет лишения свободы. Если будет доказано, что пострадавшая получила физические травмы, это может повлечь за собой еще более серьезные последствия. В таком случае потребуется судебно-медицинская экспертиза для определения степени вреда здоровью.

На данный момент в Минздраве заявили, что сотрудница аэропорта не обращалась в больницу. Однако, по информации пресс-службы воздушной гавани, ей оказали необходимую психологическую помощь.

Вопрос о смягчении наказания в связи с возрастом подозреваемого остается открытым. По словам Байгабатова, суд учитывает индивидуальные обстоятельства, включая наличие смягчающих и отягчающих факторов. Однако факт рецидива может сыграть против обвиняемого. Юрист отметил, что повторные нападения, особенно связанные с насилием, обычно рассматриваются как отягчающее обстоятельство.

Следствие продолжает работу по установлению всех деталей произошедшего, после чего будет принято окончательное решение о квалификации преступления и мере наказания.