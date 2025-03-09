Три уголовных дела возбуждено по факту захвата заложницы в аэропорту Алматы

Министерство внутренних дел Казахстана прокомментировало захват заложницы в аэропорту Алматы. По факту произошедшего возбуждено три уголовных дела. МВД также инициировало комплексную проверку систем безопасности аэропортов и вокзалов страны, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр из видео

Министерство внутренних дел Казахстана дало официальный комментарий по поводу инцидента в международном аэропорту Алматы, где мужчина с кухонным ножом взял в заложники сотрудницу аэропорта и угрожал пассажирам, утверждая, что в его рюкзаке находится бомба.

По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела:

Захват заложника (пункт 4 часть 2 статьи 261 УК) – наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Хулиганство с применением оружия (часть 3 статьи 293 УК) – от 3 до 7 лет лишения свободы.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 273 УК) – штраф до 5 000 МРП (19,6 миллиона тенге) или до 5 лет лишения свободы.

В МВД сообщили, что в ходе инцидента жертв и пострадавших не было. Для детального изучения обстоятельств создана следственно-оперативная группа, которая продолжает расследование.

Кроме того, по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова началась комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов Казахстана. Особое внимание уделяется:

обнаружению уязвимых мест в системе охраны;

совершенствованию мер по предотвращению потенциальных угроз;

усилению контроля за проносом запрещенных предметов;

разработке новых алгоритмов реагирования на ЧС;

повышению квалификации сотрудников охраны;

укреплению взаимодействия с правоохранительными органами.

МВД заверило, что ситуация находится под полным контролем, а все необходимые меры принимаются для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним: 7 марта казахстанцев потрясла новость - вооруженный кухонным ножом мужчина взял в заложники сотрудницу аэропорта Алматы.