18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.84
537.4
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.03.2025, 14:42

Три уголовных дела возбуждено по факту захвата заложницы в аэропорту Алматы

Новости Казахстана 0 765

Министерство внутренних дел Казахстана прокомментировало захват заложницы в аэропорту Алматы. По факту произошедшего возбуждено три уголовных дела. МВД также инициировало комплексную проверку систем безопасности аэропортов и вокзалов страны, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Министерство внутренних дел Казахстана дало официальный комментарий по поводу инцидента в международном аэропорту Алматы, где мужчина с кухонным ножом взял в заложники сотрудницу аэропорта и угрожал пассажирам, утверждая, что в его рюкзаке находится бомба.

По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела:

Захват заложника (пункт 4 часть 2 статьи 261 УК) – наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Хулиганство с применением оружия (часть 3 статьи 293 УК) – от 3 до 7 лет лишения свободы.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 273 УК) – штраф до 5 000 МРП (19,6 миллиона тенге) или до 5 лет лишения свободы.

В МВД сообщили, что в ходе инцидента жертв и пострадавших не было. Для детального изучения обстоятельств создана следственно-оперативная группа, которая продолжает расследование.

Кроме того, по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова началась комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов Казахстана. Особое внимание уделяется:

  • обнаружению уязвимых мест в системе охраны;
  • совершенствованию мер по предотвращению потенциальных угроз;
  • усилению контроля за проносом запрещенных предметов;
  • разработке новых алгоритмов реагирования на ЧС;
  • повышению квалификации сотрудников охраны;
  • укреплению взаимодействия с правоохранительными органами.

МВД заверило, что ситуация находится под полным контролем, а все необходимые меры принимаются для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним: 7 марта казахстанцев потрясла новость - вооруженный кухонным ножом мужчина взял в заложники сотрудницу аэропорта Алматы.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...