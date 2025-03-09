В Алматы спасенная заложница встретилась со своим героем

Муса Абдраимов, который обезвредил преступника в аэропорту Алматы, встретился с девушкой, которую спас из заложников. Он поделился трогательным моментом в социальных сетях и заверил, что с пострадавшей все в порядке. Казахстанцы называют его настоящим героем и благодарят за смелость, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: instagram.com/abdraimov_musa

Муса Абдраимов, который предотвратил нападение в алматинском аэропорту и спас заложницу, встретился с девушкой спустя несколько дней после инцидента. Он опубликовал фото в своем Instagram, рассказав, что с ней все хорошо и она постепенно возвращается к обычной жизни.

Абдраимов подчеркнул, что не считает свой поступок подвигом, а просто действовал так, как подсказывали честь и совесть. Он выразил надежду, что впереди всех ждут только мирные и счастливые дни.

Сегодня встретился с девушкой, чтобы узнать, как она себя чувствует. Слава Аллаху, все хорошо. Пусть впереди нас ждут только счастливые дни!, - написал он.

Казахстанцы в комментариях благодарят его за самоотверженность, называют примером мужества и выражают восхищение его поступком.

Напомним, 7 марта 2025 года в терминале внутренних рейсов аэропорта Алматы 67-летний мужчина напал на сотрудницу авиационной безопасности, схватил ее за волосы и угрожал ножом. Против нападавшего возбуждено три уголовных дела – захват заложника, хулиганство с применением оружия и заведомо ложное сообщение о теракте. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.