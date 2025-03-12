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12.03.2025, 16:42

Казахстан стремится вернуть земли, переданные России под военный полигон

Новости Казахстана 0 3 208

Акимат Бокейординского района сообщил, что неоднократно выступал с инициативой уменьшения территории военного полигона «Капустин Яр» с целью возврата Казахстану земель, переданных России в аренду. Однако, несмотря на эти предложения, вопрос по-прежнему остается нерешённым, сообщает Lada.kz со ссылкой на «NewTimes.kz».

Фото очевидцев с сайта mgorod.kz Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz https://informburo.kz/novosti/upavsii-bespilotnik-obnaruzili-selcane-v-zko?ysclid=m85ucxigs4842697835
Фото очевидцев с сайта mgorod.kz Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz https://informburo.kz/novosti/upavsii-bespilotnik-obnaruzili-selcane-v-zko?ysclid=m85ucxigs4842697835

19 февраля недалеко от поселка Уялы, в 250 км от российского полигона «Капустин Яр», нашли беспилотник. Этот полигон используется для испытаний баллистических ракет.

После данного случая «NewTimes.kz» направили запрос в акимат Бокейординского района, чтобы узнать:

  • Какие меры принимаются для обеспечения безопасности местных жителей?
  • Есть ли зафиксированный ущерб от испытаний российских ракет?

Ответ акимата на запрос о безопасности

В акимате заявили, что не раз поднимали вопрос о сокращении полигона и возврате арендованных Россией земель, но решения пока нет. Из-за нехватки пастбищ местные жители вынуждены выпасать скот на территории полигона, но любые сельхозработы требуют разрешения военных.

Полигон занимает 943,6 тыс. га (49% территории района), где основное занятие — животноводство. Однако власти утверждают, что угрозы для населения не зафиксированы.

Связь с онкологией

Жители связывают рост онкологических заболеваний с испытаниями ракет, но официальные данные противоречивы. В 2021 году в регионе было 26 случаев рака, в 2024 году — 16. Однако данные районной больницы показывают в 2023 году 31 случай, а в 2024 — 16.

Отсутствие информирования и экологические риски

Жителей не предупреждают о испытаниях. Ранее сообщалось о превышении вредных веществ на полигоне, что вызвало требования принять меры. Минобороны РК утверждает, что населенных пунктов на полигоне нет, но люди используют его для сельского хозяйства.

Местные жалуются на падение обломков ракет и загрязнение среды:
"Мы пасем скот на полигоне, потому что больше негде. Воронки заполняются водой, скот ее пьет, но безопасно ли это – неизвестно," — говорит местный житель.

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