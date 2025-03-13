Сабина Алтынбекова объявила о разводе

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова, которую часто называют одной из самых красивых спортсменок страны, сообщила о расставании с супругом. Официальное заявление девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Сабина Алтынбекова. Фото со страницы на Facebook

Во время интерактивного общения с подписчиками Сабина предложила им задать любые вопросы. Один из пользователей поинтересовался, состоит ли она в браке.

"Да, я была официально замужем и теперь официально разведена. Вопросов на эту тему было много, поэтому считаю ее закрытой", — ответила спортсменка.

Напомним, что в декабре 2020 года Алтынбекова вышла замуж за продюсера Саята Тостыкбаева. Позже она делилась подробностями их знакомства, признаваясь, что не сразу обратила внимание на будущего супруга.

Кроме того, Сабина отмечала, что брак существенно изменил ее характер. По ее словам, до свадьбы она была более вспыльчивой, резкой и жесткой, часто находилась в напряжении.

В октябре 2021 года у пары родился сын, а в декабре 2022-го волейболистка объявила о возвращении в спорт, продолжив карьеру в арабском клубе "Аль-Васл".