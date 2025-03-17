Сахарный джекпот: как казахстанка обогатилась на 40 млн тенге

В Усть-Каменогорске завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве, связанном с продажей сахара по заниженной цене. В результате преступной схемы обвиняемая получила почти 40 миллионов тенге от доверчивых граждан. Приговор вынес суд №2 города Усть-Каменогорска, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2023 года у обвиняемой возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.
Женщина разместила в мессенджере WhatsApp сообщение о продаже сахара по выгодной цене. Привлекательное предложение быстро распространилось среди жителей Усть-Каменогорска, вызвав массовый интерес. В период с ноября 2023 года по август 2024 года 25 человек из разных районов региона перевели ей в общей сложности 39 993 150 тенге, надеясь получить товар. Однако после получения денег продавец перестала выходить на связь, а обещанный сахар так и не был доставлен.
Дело рассматривалось по пунктам 1, 3 и 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, касающейся мошенничества, совершенного в крупном размере, в отношении двух и более лиц, а также неоднократно.
В суде было отмечено, что данное преступление относится к категории тяжких. Санкции по указанной статье предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишения свободы на аналогичный период, с возможной конфискацией имущества.
Несмотря на серьезность преступления, суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Женщина ранее не имела судимостей, а также воспитывает троих малолетних детей, что сыграло роль при вынесении приговора. Кроме того, подсудимая выразила искреннее раскаяние в содеянном.
С учетом всех обстоятельств суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Кроме того, суд удовлетворил поданные потерпевшими исковые заявления о взыскании материального ущерба на общую сумму 22 779 660 тенге.
Напомним, что еще в октябре 2023 года Департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщил о задержании 31-летней подозреваемой в мошенничестве.
На тот момент в правоохранительные органы обратились 19 пострадавших, заявивших о финансовых потерях на сумму около 30 млн тенге. Они утверждали, что женщина обещала им доставку сахара по выгодной цене, но, получив деньги, перестала выходить на связь.
Стоит отметить, что ажиотажный спрос на сахар в Казахстане начался еще в марте 2022 года. Это было связано с заявлением Министерства торговли о том, что запасов сахара в стране хватит лишь на три месяца. Дефицит привел к резкому росту цен на продукт, чем, вероятно, и воспользовалась обвиняемая, организовав свою мошенническую схему.
Приговор по делу пока не вступил в законную силу.
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