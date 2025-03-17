Сахарный джекпот: как казахстанка обогатилась на 40 млн тенге

В Усть-Каменогорске завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве, связанном с продажей сахара по заниженной цене. В результате преступной схемы обвиняемая получила почти 40 миллионов тенге от доверчивых граждан. Приговор вынес суд №2 города Усть-Каменогорска, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2023 года у обвиняемой возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Женщина разместила в мессенджере WhatsApp сообщение о продаже сахара по выгодной цене. Привлекательное предложение быстро распространилось среди жителей Усть-Каменогорска, вызвав массовый интерес. В период с ноября 2023 года по август 2024 года 25 человек из разных районов региона перевели ей в общей сложности 39 993 150 тенге, надеясь получить товар. Однако после получения денег продавец перестала выходить на связь, а обещанный сахар так и не был доставлен.

Судебное разбирательство и вынесенный приговор

Дело рассматривалось по пунктам 1, 3 и 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, касающейся мошенничества, совершенного в крупном размере, в отношении двух и более лиц, а также неоднократно.

В суде было отмечено, что данное преступление относится к категории тяжких. Санкции по указанной статье предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишения свободы на аналогичный период, с возможной конфискацией имущества.

Несмотря на серьезность преступления, суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Женщина ранее не имела судимостей, а также воспитывает троих малолетних детей, что сыграло роль при вынесении приговора. Кроме того, подсудимая выразила искреннее раскаяние в содеянном.

С учетом всех обстоятельств суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, суд удовлетворил поданные потерпевшими исковые заявления о взыскании материального ущерба на общую сумму 22 779 660 тенге.

Хронология дела: задержание и расследование

Напомним, что еще в октябре 2023 года Департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщил о задержании 31-летней подозреваемой в мошенничестве.

На тот момент в правоохранительные органы обратились 19 пострадавших, заявивших о финансовых потерях на сумму около 30 млн тенге. Они утверждали, что женщина обещала им доставку сахара по выгодной цене, но, получив деньги, перестала выходить на связь.

Дефицит сахара в Казахстане и предпосылки преступления

Стоит отметить, что ажиотажный спрос на сахар в Казахстане начался еще в марте 2022 года. Это было связано с заявлением Министерства торговли о том, что запасов сахара в стране хватит лишь на три месяца. Дефицит привел к резкому росту цен на продукт, чем, вероятно, и воспользовалась обвиняемая, организовав свою мошенническую схему.

Приговор по делу пока не вступил в законную силу.