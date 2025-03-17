18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.15
550.31
5.89
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.03.2025, 20:02

Сахарный джекпот: как казахстанка обогатилась на 40 млн тенге

Новости Казахстана 0 356

В Усть-Каменогорске завершилось судебное разбирательство по делу о мошенничестве, связанном с продажей сахара по заниженной цене. В результате преступной схемы обвиняемая получила почти 40 миллионов тенге от доверчивых граждан. Приговор вынес суд №2 города Усть-Каменогорска, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2023 года у обвиняемой возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Женщина разместила в мессенджере WhatsApp сообщение о продаже сахара по выгодной цене. Привлекательное предложение быстро распространилось среди жителей Усть-Каменогорска, вызвав массовый интерес. В период с ноября 2023 года по август 2024 года 25 человек из разных районов региона перевели ей в общей сложности 39 993 150 тенге, надеясь получить товар. Однако после получения денег продавец перестала выходить на связь, а обещанный сахар так и не был доставлен.

Судебное разбирательство и вынесенный приговор

Дело рассматривалось по пунктам 1, 3 и 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, касающейся мошенничества, совершенного в крупном размере, в отношении двух и более лиц, а также неоднократно.

В суде было отмечено, что данное преступление относится к категории тяжких. Санкции по указанной статье предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишения свободы на аналогичный период, с возможной конфискацией имущества.

Несмотря на серьезность преступления, суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Женщина ранее не имела судимостей, а также воспитывает троих малолетних детей, что сыграло роль при вынесении приговора. Кроме того, подсудимая выразила искреннее раскаяние в содеянном.

С учетом всех обстоятельств суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, суд удовлетворил поданные потерпевшими исковые заявления о взыскании материального ущерба на общую сумму 22 779 660 тенге.

Хронология дела: задержание и расследование

Напомним, что еще в октябре 2023 года Департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщил о задержании 31-летней подозреваемой в мошенничестве.

На тот момент в правоохранительные органы обратились 19 пострадавших, заявивших о финансовых потерях на сумму около 30 млн тенге. Они утверждали, что женщина обещала им доставку сахара по выгодной цене, но, получив деньги, перестала выходить на связь.

Дефицит сахара в Казахстане и предпосылки преступления

Стоит отметить, что ажиотажный спрос на сахар в Казахстане начался еще в марте 2022 года. Это было связано с заявлением Министерства торговли о том, что запасов сахара в стране хватит лишь на три месяца. Дефицит привел к резкому росту цен на продукт, чем, вероятно, и воспользовалась обвиняемая, организовав свою мошенническую схему.

Приговор по делу пока не вступил в законную силу.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...