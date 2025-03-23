Башкирская песня «Homay» стала вирусным хитом среди казахстанцев

Башкирская музыкальная группа Ay Yola выпустила трек «Homay», который всего за один день стал настоящим хитом в социальных сетях Казахстана. Песня основана на древнем эпосе и мифах о птице Хомай, что нашло отклик у казахстанской аудитории благодаря общим тюркским культурным корням. Музыканты выразили благодарность слушателям из Казахстана и специально для них подготовили перевод текста на казахский язык, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

Кадр видео

В Казахстане стремительно набирает популярность песня «Homay» башкирской группы Ay Yola. Трек стал вирусным всего за сутки, вызвав активное обсуждение среди пользователей социальных сетей и получив множество положительных отзывов.

Название композиции связано с образом мифической птицы Хомай из башкирского эпоса «Урал-Батыр». В казахской культуре существует аналогичная птица Хумай, символизирующая удачу и покровительство. Этот образ также связывают с древним тюркским божеством Умай, олицетворяющим силу, материнство и защиту.

Казахстанские слушатели активно выражают восторг и эмоции под видео с треком, публикуя комментарии:

— «Всем тюркам зашла песня»;

— «Топите, тюрки!»;

— «Песня топ! Так нравится, что тюрки стали петь на родных языках»;

— «Ух, у меня мурашки!»;

— «Теперь песня будет точно у всех тюрков в плейлисте»;

— «Эта песня звучит, как свобода и сила»;

— «Какая-то неведомая рука коснулась меня и придала мне сил. Это волшебство»;

— «Казахи с вами!»;

— «Однозначно, мой любимый трек».

Участники группы Ay Yola поблагодарили казахстанцев за такой тёплый приём. Музыканты записали видео, в котором выразили признательность и специально подготовили перевод песни на казахский язык.

«Казахстан, спасибо за поддержку. Специально для вас мы сделали это видео», — отметили исполнители.

Вот небольшой фрагмент текста песни, переведённый на русский язык:

«Корни мои испрашивают,

Душа и кровь мои испрашивают,

Древняя историческая память испрашивает,

Кто же такая эта Хумай.

Ее мать — Солнце

Искупала ее в роднике с живой водой,

Ее отец — Самрау

Обучил доброте».

Самрау в башкирской мифологии является царём высшего мира и выступает в образе вещей птицы. Этот мифологический образ также хорошо знаком и другим тюркским народам.

Стремительный успех трека «Homay» наглядно демонстрирует культурное единство тюркских народов и глубокие корни общей мифологии, которые находят эмоциональный отклик у слушателей.