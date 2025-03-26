Қадір түні: что можно и нельзя делать в самую священную ночь Рамазана

В этом году Ночь предопределения (Қадір түні) наступит с 26 на 27 марта. Это особое время для всех мусульман, когда молитвы и добрые дела приобретают огромную силу. Почему именно 27-й день Рамазана считается этим священным временем и как провести эту ночь — рассказал имам Канатали Такиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz
Значение Ночи предопределения
Қадір түні — время, когда были ниспосланы первые аяты Корана. Считается, что в эту ночь на землю спускаются ангелы, и молитвы верующих принимаются Аллахом. По словам имама, благие дела и молитвы в эту ночь ценнее, чем служение в течение 83 лет.
Когда начинается Қадір түні
Ночь предопределения начинается с заходом солнца и завершается на рассвете. В это время важно отказаться от всего греховного и посвятить себя молитвам, покаянию и добрым помыслам.
Кому не прощаются грехи в Рамазан
Даже в этот священный месяц Всевышний не прощает:
тех, кто пьянствует,
тех, кто не уважает родителей,
тех, кто разрывает родственные связи,
и тех, кто не разговаривает с братом по вере более трёх дней.
Если вы нашли себя в этом списке, имам советует искренне раскаяться, простить обиды и начать новую страницу жизни.
Что делать в Қадір түні
Имам рекомендует:
читать дуа и намаз,
обращаться к Аллаху со словами: «О Аллах, Ты — Прощающий, любишь прощать, прости же меня»,
просить прощения у близких и желать им добра,
воздержаться от бессмысленного времяпрепровождения в телефоне,
провести ночь в размышлениях, молитвах и благодарности.
Просить в эту ночь можно как духовных, так и материальных благ, но только тех, которые не идут вразрез с нравственными принципами.
Имам Канатали Такиров советует встретить эту ночь в тишине, вдали от суеты, сосредоточившись на своих мыслях, покаянии и надежде на милость Всевышнего.
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