Қадір түні: что можно и нельзя делать в самую священную ночь Рамазана

В этом году Ночь предопределения (Қадір түні) наступит с 26 на 27 марта. Это особое время для всех мусульман, когда молитвы и добрые дела приобретают огромную силу. Почему именно 27-й день Рамазана считается этим священным временем и как провести эту ночь — рассказал имам Канатали Такиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

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Значение Ночи предопределения

Қадір түні — время, когда были ниспосланы первые аяты Корана. Считается, что в эту ночь на землю спускаются ангелы, и молитвы верующих принимаются Аллахом. По словам имама, благие дела и молитвы в эту ночь ценнее, чем служение в течение 83 лет.

Когда начинается Қадір түні

Ночь предопределения начинается с заходом солнца и завершается на рассвете. В это время важно отказаться от всего греховного и посвятить себя молитвам, покаянию и добрым помыслам.

Кому не прощаются грехи в Рамазан

Даже в этот священный месяц Всевышний не прощает:

тех, кто пьянствует,

тех, кто не уважает родителей,

тех, кто разрывает родственные связи,

и тех, кто не разговаривает с братом по вере более трёх дней.

Если вы нашли себя в этом списке, имам советует искренне раскаяться, простить обиды и начать новую страницу жизни.

Что делать в Қадір түні

Имам рекомендует:

читать дуа и намаз,

обращаться к Аллаху со словами: «О Аллах, Ты — Прощающий, любишь прощать, прости же меня»,

просить прощения у близких и желать им добра,

воздержаться от бессмысленного времяпрепровождения в телефоне,

провести ночь в размышлениях, молитвах и благодарности.

Просить в эту ночь можно как духовных, так и материальных благ, но только тех, которые не идут вразрез с нравственными принципами.

Имам Канатали Такиров советует встретить эту ночь в тишине, вдали от суеты, сосредоточившись на своих мыслях, покаянии и надежде на милость Всевышнего.