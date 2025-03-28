В Казахстане меняются правила получения декретных выплат

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан внесло изменения в правила расчета и назначения социальных выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Согласно обновленным правилам:

При расчете пособий по беременности и родам будет использоваться среднемесячный доход, не превышающий семикратный размер минимальной заработной платы (МЗП). В 2025 году эта сумма составляет 595 тысяч тенге в месяц. При этом не будет иметь значения, сколько работодателей перечисляли за сотрудника социальные отчисления — расчет будет проводиться исходя из совокупного дохода, но с ограничением по верхнему порогу.

Из расчета выплат исключаются социальные отчисления, произведенные после наступления так называемого "социального риска" — то есть после того, как женщина уже ушла в декрет или начался отпуск по уходу за ребенком.

Как подчеркнули в Министерстве, данные изменения направлены на обеспечение целевого использования средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС), а также на предотвращение мошеннических схем при получении выплат.

Глава Минтруда Светлана Жакупова в ходе расширенного заседания коллегии 27 февраля 2025 года сообщила, что в 2024 году из средств ГФСС было произведено выплат на сумму 958 миллиардов тенге. Эти средства получили 1,4 миллиона граждан. Однако в 15 регионах страны объемы выплат участникам системы превысили суммы социальных отчислений, поступивших за работающих граждан.

«Из всех социальных выплат только пособие по беременности и родам не ограничено максимальным размером. Это создает стимулы для недобросовестных действий — некоторые граждане ищут способы искусственно завысить доход, чтобы получить большие выплаты. В результате происходит несправедливое перераспределение средств фонда за счет добросовестных плательщиков», — отметила министр.

Она также добавила, что с сентября 2024 года более 2 тысяч получателей добровольно признали факт фиктивного завышения дохода. Благодаря этому удалось сохранить в активе ГФСС около 4,7 миллиарда тенге.