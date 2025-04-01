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01.04.2025, 15:01

Казахстанские автомобили больше не едут в Россию

Новости Казахстана 0 4 936

С начала 2025 года Казахстан полностью прекратил поставки автомобилей отечественной сборки в Россию. Об этом сообщило Министерство промышленности и строительства РК. Такая ситуация резко контрастирует с показателями предыдущих лет: в 2023 году в соседнюю страну было экспортировано почти 9 тысяч машин, передает Lada.kz  со ссылкой на LS.
 

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Резкое падение поставок

Согласно данным министерства, в 2023 году из Казахстана в Россию было направлено 8,86 тыс. автомобилей — почти в четыре раза больше, чем в 2022 году. Однако уже в 2024 году экспорт сократился до восьми единиц, а в 2025-м вовсе сошёл на нет.

Причины — утильсбор и бюрократия

Главными причинами такого обвала в министерстве назвали увеличение утилизационного сбора в России, произошедшее в 2023–2024 годах, а также усиление административных барьеров при ввозе транспортных средств.

При этом ведомство отметило, что вопрос отмены утильсбора на казахстанские автомобили в российской юрисдикции пока не поднимается. Эта мера регулируется исключительно национальным законодательством, и нормы ЕАЭС на неё не распространяются.

Экспорт — лишь малая часть производства

В министерстве уточнили, что экспорт всегда занимал скромную долю в общем объёме производства. В период с 2022 по 2024 год на зарубежные поставки приходилось не более 6% от всей собранной в стране автотехники.

Основными рынками сбыта для казахстанских производителей оставались:

  • Россия

  • Узбекистан

  • Беларусь

  • Кыргызстан

  • Таджикистан

Рост производства продолжается

Несмотря на снижение экспорта, объёмы выпуска автомобилей в Казахстане продолжают расти. Так, в 2022 году было произведено 113,2 тыс. единиц, в 2023 году — уже 147,7 тыс., а в 2024 году — 145,3 тыс.

В Минпроме прогнозируют дальнейший рост производства за счёт запуска новых автосборочных предприятий в Костанае и Алматы.

Будущее экспорта зависит от переговоров

Что касается дальнейшего развития экспортного направления, то здесь многое будет зависеть от двусторонних договорённостей с другими странами.

"Расширение географии поставок возможно при наличии интереса со стороны партнёров. Мы рассматриваем дальнейшее продвижение на рынке СНГ, а также ищем возможности выхода на новые рынки за его пределами", — сообщили в министерстве.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"Казахстан полностью прекратил поставки автомобилей отечественной сборки" Как у них язык поворачивается писать про отечественную сборку. Колёса прикрутили и VIN COD новый нарисовали, который не пробивается по базе.
01.04.2025, 12:05
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