Казахстанские автомобили больше не едут в Россию

С начала 2025 года Казахстан полностью прекратил поставки автомобилей отечественной сборки в Россию. Об этом сообщило Министерство промышленности и строительства РК. Такая ситуация резко контрастирует с показателями предыдущих лет: в 2023 году в соседнюю страну было экспортировано почти 9 тысяч машин, передает Lada.kz со ссылкой на LS .

Фото: lsm.kz

Резкое падение поставок

Согласно данным министерства, в 2023 году из Казахстана в Россию было направлено 8,86 тыс. автомобилей — почти в четыре раза больше, чем в 2022 году. Однако уже в 2024 году экспорт сократился до восьми единиц, а в 2025-м вовсе сошёл на нет.

Причины — утильсбор и бюрократия

Главными причинами такого обвала в министерстве назвали увеличение утилизационного сбора в России, произошедшее в 2023–2024 годах, а также усиление административных барьеров при ввозе транспортных средств.

При этом ведомство отметило, что вопрос отмены утильсбора на казахстанские автомобили в российской юрисдикции пока не поднимается. Эта мера регулируется исключительно национальным законодательством, и нормы ЕАЭС на неё не распространяются.

Экспорт — лишь малая часть производства

В министерстве уточнили, что экспорт всегда занимал скромную долю в общем объёме производства. В период с 2022 по 2024 год на зарубежные поставки приходилось не более 6% от всей собранной в стране автотехники.

Основными рынками сбыта для казахстанских производителей оставались:

Россия

Узбекистан

Беларусь

Кыргызстан

Таджикистан

Рост производства продолжается

Несмотря на снижение экспорта, объёмы выпуска автомобилей в Казахстане продолжают расти. Так, в 2022 году было произведено 113,2 тыс. единиц, в 2023 году — уже 147,7 тыс., а в 2024 году — 145,3 тыс.

В Минпроме прогнозируют дальнейший рост производства за счёт запуска новых автосборочных предприятий в Костанае и Алматы.

Будущее экспорта зависит от переговоров

Что касается дальнейшего развития экспортного направления, то здесь многое будет зависеть от двусторонних договорённостей с другими странами.